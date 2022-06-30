Заместитель генсека НАТО ожидает, что лидеры Альянса поддержат усиление помощи Украине

Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО увеличит поддержку Украины и оставляет открытой дверь для вступления в Альянс, об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому форуму безопасности заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине и Грузии", – сказал он.

Мирча Джоанэ подчеркнул, что запугивание России не действует, двери НАТО остаются открытыми.

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Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", – подчеркнул Джоан.

Заместитель генсекретаря Альянса сообщил, что некоторые союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.

"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасные коммуникации и топливо", – отметил Мирча Джоанэ.

В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.

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