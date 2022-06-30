Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Заступник генсека НАТО очікує, що лідери Альянсу підтримають посилення допомоги Україні

Сергій Пономаренко
30 червня, 15:56
Мірча Джоане повідомив, що окремі союзники вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння

Мірча Джоане наголосив, що НАТО фокусуватиметься на довгостроковій підтримці України / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО збільшить підтримку України і залишає відкритими двері для вступу до Альянсу, про це заявив у спеціальному відеозверненні до Київського безпекового форуму заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми прийняли на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії", – сказав він.

Мірча Джоане наголосив, що залякування Росії не діє, двері НАТО залишаються відкритими.

Реклама

Він підкреслив, Росія повинна вивести всі свої війська та техніку і "припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".

"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", – наголосив Джоане.

Заступник генсекретаря Альянсу повідомив, що окремі союзники у рамках двосторонньої співпраці вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння і висловив очікування, що лідери НАТО на саміті в Мадриді підтримають посилений комплексний пакет допомоги Україні.

"Він складається з конкретних проєктів надання допомоги в короткостроковій перспективі, зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками, безпечні комунікації та паливо", – зазначив Мірча Джоане.

У той же час він наголосив, що НАТО буде фокусуватися на довгостроковій підтримці України.

Реклама

"Наприклад, ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, щоби підвищити сумісність. І ми будемо ще більше посилювати стійкість України, а також її обороноздатність та інститути безпеки", – резюмував Мірча Джоане.