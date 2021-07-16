Заместителя главы МВД Геращенко вызвали в суд по иску Порошенко: что произошло

Заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко вызвали в Печерский районный суд города Киева на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом в котором является пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что судебное заседание по делу назначено на 11:30 23 июля. Ответчиком по делу является лично Антон Геращенко, а его представителем – Министерство внутренних дел Украины, истцом – Петр Порошенко, его представителем – адвокат Александр Никифоров.

Ранее народный депутат Андрей Парубий с трибуны парламента сообщил, что Петр Порошенко подал в суд на Антона Геращенко за его высказывания о якобы причастности "Евросолидарности" к проведению акций протеста возле здания Офиса президента, во время которых были повреждены двери и окна ОП, а также разрисованы стены здания.

"Петр Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной и унижающей честь и достоинство, которая наносит вред его репутации", – отметил депутат.

Напомним, 20 марта под зданием Офиса президента проходила акция с требованием освободить осужденного активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской сделали надписи.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих возле здания ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что из-за насильственные действия некоторых участников акции протеста в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания были разрисованы краской.

Как сообщали новости "Сегодня", на передаче "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция и назвал акцию "художественной".

Также мы информировали, что через полтора месяца после беспорядков, организованных в центре Киева сторонниками активиста Сергея Стерненко, в здании Офиса президента установили новую входную дверь.