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"Это перформанс и инсталляция": участник протестов под ОП назвал акцию "художественной"

27 марта, 00:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого обвиняют в хулиганстве, считает, что акция 20 марта была не политической, а "художественной".

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Это была художественная акция и абсолютно мирный протест. В искусстве существуют даже термин, которым это можно описать – это тотальная инсталляция, или перформанс", – сказал он.

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Далее он зачитал определение слова "инсталляция". По его словам, перформанс – то, о чем может наблюдать зритель.

"То, что вы видели, это мирная акция, где не было пролито ни одной капли крови", – сказал он.

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протесты акции протеста Офис президента
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