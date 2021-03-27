"Це перформенс та інсталяція": учасник протестів під ОП назвав акцію "мистецькою"

Учасник акції протесту біля Офісу президента Сергій Філімонов, якого звинувачують в хуліганстві, вважає, що акція 20 березня була не політичною, а "художньою".

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Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Це була мистецька акція і абсолютно мирний протест. В мистецтві навіть є термін, яким це можна описати – це тотальна інсталяція, або перформенс", – сказав він.

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Далі він зачитав визначення слова "інсталяція". За його словами, перформенс – те, за чим може спостерігати глядач.

"Те що ви бачили, це є абсолютно мирна акція, де не пролито жодної каплі крові", - сказав він.

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