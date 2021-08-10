Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Заминировали авто сотрудника СБУ и планировали теракты. В Украине задержали диверсантов

Мария Дмитренко
10 августа, 15:50
Злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине. Так, силовики задержали агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно

По информации ведомства, СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год – и паспорт гражданина РФ.

В СБУ подчеркивают, что по заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку он проводил с использованием шантажа и психологического давления, угрожал физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

"29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов – выявить", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также:

На Донбассе сепаратист нес службу в одной из частей ВСУ

Реклама

В СБУ отмечают, что в настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов псевдоспецслужбы.

СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:

  • В течение 2020 контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
  • Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
  • Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Ранее мы сообщали, что в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.

Также напомним, СБУ заблокировала крупную "ботоферму", которая работала на заказчиков из России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама