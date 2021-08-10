Замінували авто співробітника СБУ і планували теракти. В Україні затримали диверсантів

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній Україні. Так, силовики затримали агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Що відомо

За інформацією відомства, СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців на прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив в ряди так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік – і паспорт громадянина РФ.

В СБУ підкреслюють, що за завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування він проводив з використанням шантажу та психологічного тиску, погрожував фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

"29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити", – підкреслюється в повідомленні.

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В СБУ зазначають, що в даний час тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів псевдоспецслужби.

СБУ продовжує викривати диверсантів. Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 роук контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, троє з яких – при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Всього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі СБУ накрила "ботоферму" і мережу агітаторів.

Також нагадаємо, СБУ заблокувала велику "ботоферму", яка працювала на замовників з Росії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: