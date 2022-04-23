Запад обдумывает способы больнее ударить по Путину. Что пишут западные СМИ

Санкциями ЕС и США хотят надавить на президента РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия России может затронуть не только Украину, тем временем Запад обсуждает, какие санкции могут сильнее повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

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Война может выйти за пределы Украины

Заявление российского военного командования, что Москва хочет взять "полный контроль" над восточной и южной Украиной, вызывает опасение, что почти двухмесячная война может выйти за пределы украинских границ. Об этом пишет издание The Washington Post.

В пятницу заместитель командующего Центральным военным округом России Рустам Миннекаев заявил, что Москва хочет взять под "полный контроль" восточную и южную Украину, частично для того, чтобы иметь выход в соседнюю Молдову.

Это заявление вызвало осуждение со стороны Молдовы, жители которой с начала войны опасались, что они могут оказаться следующими под прицелом Кремля.

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Братские могилы под Мариуполем

The Wall Street Journal пишет, что спутниковые снимки, опубликованные Maxar Technologies, показали более 200 братских захоронений в городе Мангуш, недалеко от Мариуполя. В этих могилах могло быть от 3000 до 9000 жертв российской агрессии.

Россия не сразу ответила на запрос о комментарии. В целом, она приписывает все жертвы среди мирного населения в Мариуполе украинским силам.

Санкции против РФ

Bloomberg сообщает, что США и ЕС ищут способы сократить нефтяные доходы Путина. Европейцы колеблются между вариантами запрета на импорт или механизмы, чтобы ударить по доходам от ее продажи. Члены ЕС еще не достигли консенсуса по поводу шестого пакета санкций.

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По словам нескольких источников, ЕС может начать выдвигать предложения для обсуждения государствами-членами на следующей неделе. Один из источников сказал, что достичь консенсуса по ограниченному запрету на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов. Главный дипломат блока Жозеп Боррель заявил, что ни одно из предложений еще не получило полной поддержки всех стран-членов ЕС.

Тем временем украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – создали проект #StopBloodyEnergy и требуют полного эмбарго на импорт.

Российский флот сменил тактику

The Times пишет, что после потопления ракетного крейсера "Москва" российский флот стал более осторожным и наращивает запуски ракет по Украине с подлодок. Топить подлодки ВСУ пока не могут, поскольку ракеты запускаются с глубины 50 метров.

Но военные эксперты говорят, что для перезарядки подлодки долгое время вынуждены стоять в портах в надводном положении. Это намек, что их можно поразить в этот момент.

Эмбарго на газ из РФ ударит по Германии

The Guardian пишет, что по данным центрального банка Германии, эмбарго на российский газ погрузит Германию в рецессию. Немедленное эмбарго обойдется в 165 миллиардов евро, но экономика может сократиться не так сильно, как в первый год COVID-19.

"В сценарии тяжелого кризиса реальный ВВП в этом году упадет почти на 2% по сравнению с 2021 годом", – говорится в последнем ежемесячном отчете Бундесбанка.

Цены на природный газ, вероятно, вырастут больше, поскольку российские поставки трудно заменить в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении банка.

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