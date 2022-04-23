Захід обмірковує способи болючіше вдарити по Путіну. Що пишуть західні ЗМІ

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Агресія Росії може торкнутися не лише України, тим часом Захід обговорює, які санкції можуть найсильніше вплинути на російського диктатора Володимира Путіна.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Війна може вийти за межі України

Заяви російського військового командування, що Москва хоче взяти "повний контроль" над східною та південною Україною викликає побоювання, що майже двомісячна війна може вийти за межі українських кордонів. Про це пише видання The Washington Post.

У п'ятницю заступник командувача Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив, що Москва хоче взяти під "повний контроль" схід та південь Україну, частково для того, щоб мати вихід до сусідньої Молдови.

Ця заява викликала засудження з боку Молдови, жителі якої від початку війни побоювалися, що вони можуть виявитися наступними під прицілом Кремля.

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Братські могили під Маріуполем

The Wall Street Journal пише, що супутникові знімки, опубліковані Maxar Technologies, показали понад 200 братських поховань у місті Мангуш, недалеко від Маріуполя. У цих могилах могло бути від 3000 до 9000 жертв російської агресії.

Росія не одразу відповіла на запит про коментар. Загалом вона приписує усі жертви серед мирного населення у Маріуполі українським силам.

Санкції проти РФ

Bloomberg повідомляє, що США та ЄС шукають способи скоротити нафтові доходи Путіна. Європейці вагаються між варіантами заборони імпорту чи механізмами, щоб вдарити по доходах від її продажу. Члени ЄС ще не досягли консенсусу щодо шостого пакета санкцій.

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За словами кількох джерел, ЄС може почати висувати пропозиції для обговорення державами-членами вже наступного тижня. Одне з джерел сказало, що досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на сиру нафту буде простіше, ніж обмежити імпорт дизельного палива та інших продуктів. Головний дипломат блоку Жозеп Боррель заявив, що жодна з пропозицій ще не отримала повної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Натомість українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго – створили проєкт #StopBloodyEnergy і вимагають повного ембарго на імпорт.

Російський флот змінив тактику

The Times пише, що після потоплення ракетного крейсера "Москва" російський флот став обережнішим і нарощує запуски ракет по Україні з підводних човнів. Топити підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.

Але військові експерти кажуть, що для перезарядки підводного човна тривалий час змушені стояти в портах у надводному положенні. Це натяк, що їх можна вразити у цей момент.

Ембарго на газ з РФ вдарить по Німеччині

The Guardian пише, що за даними центрального банку Німеччини, ембарго на російський газ занурить Німеччину в рецесію. Негайне ембарго коштуватиме 165 мільярдів євро, але економіка може скоротитися не так сильно, як у перший рік COVID-19.

"У сценарії тяжкої кризи реальний ВВП цього року впаде майже на 2% порівняно з 2021 роком", – йдеться в останньому щомісячному звіті Бундесбанку.

Ціни на природний газ, ймовірно, зростуть найбільше, оскільки російські постачання важко замінити у короткостроковій перспективі, йдеться у повідомленні банку.

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