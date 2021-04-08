Запорожская и Хмельницкая области – в красной зоне карантина. Как будут ходить поезда

Карантинные ограничения ужесточат, но не одинаково в обоих регионах

На территории Запорожской и Хмельницкой областей установили "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На территории этих областей введены соответствующие ему ограничения. В частности, в Хмельницкой области с 8 апреля отменяется курсирование пригородных поездов. Харьковской области это ограничение не касается. Поезда дальнего следования пока будут ходить в обычном режиме в обеих областях.

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"Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион (Хмельницкая обл. – Ред.), не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на территории области", – заявили в Мининфраструктуры.

Решение об отнесении Запорожской и Харьковской областей к красной зоне приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В течение недели "Укрзализныця", Мининфраструктуры и Минздрав подадут предложения об организации перевозок в этих регионах. До этого поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что жесткий карантин на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине дал свои результаты. Здесь значительно улучшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Уменьшился суточный прирост больных, и регионы скоро выйдут из красной зоны.

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