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Скоро выйдут из красной зоны: в трех областях улучшилась ситуация с COVID-19

6 апреля, 10:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В регионах уменьшился суточный прирост больных

Жесткий карантин в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях дал свои результаты. В этих областях значительно улучшилась ситуация с COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ситуация с коронавирусом значительно улучшилась – эти области в ближайшие дни выйдут из красной карантинной зоны", - отмечает Максим Степанов.

Как известно, за прошлые сутки, 5 апреля, в этих регионах зафиксировали значительно меньше новых случаев заражения:

В тренде
Скоро выйдут из красной зоны: в трех областях улучшилась ситуация с COVID-19
  • Ивано-Франковская область – 85;
  • Закарпатье – 389;
  • Черновицкая область – 361.

Напомним, всего в Украине за прошлые сутки подтвердили 13 276 новых случаев заражения коронавирусом.

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Также сообщалось, в каких областях зафиксировали больше всего новых пациентов с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Украина буковина черновицкая область коронавирус Закарпатская область Максим Степанов
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