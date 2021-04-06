Скоро вийдуть з "червоної зони": у трьох областях покращилася ситуація з COVID-19

Жорсткий карантин в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях дав свої результати. У цих областях значно покращилася ситуація з COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.
"В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях ситуація з коронавірусом значно покращилася – ці області в найближчі дні вийдуть з "червоної карантинної зони", – зазначає Максим Степанов.
Як відомо, за минулу добу, 5 квітня, у цих регіонах зафіксували значно менше нових випадків зараження:
- Івано-Франківська область – 85;
- Закарпаття – 389;
- Чернівецька область – 361.
Нагадаємо, усього в Україні за минулу добу підтвердили 13 276 нових випадків зараження коронавірусом.
Також повідомлялося, у яких областях зафіксували найбільше нових пацієнтів з коронавірусом.
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