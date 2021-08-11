Запуск украинско-американской ракеты и смерть после вакцинации в Киеве – главные новости за ночь

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В США запустили украинско-американскую ракету

Американское космическое агентство NASA и компания Northrop Grumman успешно запустили с космодрома в Вирджинии украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит груз к Международной космической станции (МКС).

NASA запустила Antares с космодрома в Вирджинии / twitter.com/nasahqphoto

Смерть после вакцинации в Киеве

В Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Спецпосланник США по "Северному потоку – 2"

Государственный департамент Соединенных Штатов назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и спецпосланником США по реализации соглашения с Германией о запуске "Северного потока – 2". При этом известно, что Хохштейн является противником российского газопровода.

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Алекс Хохштейн выступал против "Сверного потока -2" / коллаж "Сегодня"

В Киеве отменили электрички

Со среды в Киеве по техническим причинам прекращают курсировать четыре городских электрички, сообщили в "Киевпастрансе". Сокращается количество поездов, которые курсируют по маршруту Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница.

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