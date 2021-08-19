Запуск земельного штаба и открытие памятника Шевченко в Ливане – анонсы СЕГОДНЯ

19 августа, 07:00

В Киеве начнет работу штаб по земельным вопросам, а в Украинском парке в Ливане откроют памятник Тарасу Шевченко – и другие события