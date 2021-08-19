Запуск земельного штабу і відкриття пам'ятника Шевченку в Лівані – анонси СЬОГОДНІ

19 серпня, 07:00

У Києві почне роботу штаб із земельних питань, а в Українському парку в Лівані відкриють пам'ятник Тарасу Шевченку – та інші події