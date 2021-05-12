"Заробитчан" в армии не будет: ВСУ откажутся от краткосрочных контрактов

Военное ведомство предлагает заключать контракты на службу в ВСУ минимум на 3 года

/ Фото: Getty Images

Министерство обороны намерено отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных СилахУкраины и хочет заключать их на срок не менее трех лет.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Заместитель министра обороны Александр Миронюк на форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявил: "Если ты относишься к этому как заробитчанин, то подписываешь на шесть месяцев, на год, на два года… Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на три года".

По его словам, такие более долгосрочные контракты являются нормальной практикой.

Реклама

Миронюк отметил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.

"Конечно, лучше было бы, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в ВСУ была привлекательной", – сказал замминистра.

Напомним, в июне- 2018 тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон о военной службе, который предполагал контракт от 1 до 10 лет, что должно было способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактам. Военнослужащий мог уволиться или заключить новый контракт, действие которых принудительно продлялось после окончания срока его действия в особый период.

А в Генштабе ВСУ сообщали, что по окончании срочной военной службы около 40% военнослужащих продолжают службу по контракту.

Видео: Сегодня