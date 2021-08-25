Заседание Кабмина и чествование героев Небесной сотни – анонсы СЕГОДНЯ

Денис Шмыгаль проведет заседание правительства, а в Киеве почтут память героев Небесной сотни / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 25 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование героев в их дни рождения происходит ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).

– памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование героев в их дни рождения происходит ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6). 18:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

Киев

Арт-караван "Чумацький шлях" – первая из семи инициатив масштабного мультидисциплинарного проекта "Шлях/Yol". В течение 6 дней от Киева до Крыма (КПВВ "Каланчак") около 30 участников (известные крымскотатарские и украинские деятели культуры, журналисты, блогеры, представители городов-участников инициативы) будут ехать по маршруту длиной 1250 км через 4 области Украины.

Черниговская область

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