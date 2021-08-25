Засідання Кабміну і вшанування героїв Небесної сотні – анонси СЬОГОДНІ

Денис Шмигаль проведе засідання уряду, а в Києві вшанують героїв Небесної сотні / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 25 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування героїв у їхні дні народження відбувається щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).
- 18:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
Київ
- Арт-караван "Чумацький шлях" – перша з семи ініціатив масштабного мультидисциплінарного проекту "Шлях/Yol". Протягом 6 днів від Києва до Криму (КПВВ "Каланчак") близько 30 учасників (відомі кримськотатарські і українські діячі культури, журналісти, блогери, представники міст-учасників ініціативи) їхатимуть маршрутом завдовжки 1250 км через 4 області України.
Чернігівська область
- Регіональний форум "Органічна Україна 2021". Реєстрація за посиланням.