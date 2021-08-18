Заседание Кабмина и репетиция салюта ко Дню Независимости – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 18 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Заседание Кабинета министров Украины.

9:00 – заседание комиссии по проведению конкурсов на занятие должностей генеральных директоров областных центров контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины (ул. Грушевского, 7).

10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

11:00 – брифинг на тему: "Незаконное перемещение крымских заключенных: очередные доказательства совершения военного преступления направлены в МКС" (помещение прокуратуры автономии, ул. Деловая, 24, 9 этаж). Детали.

Реклама

15:30 – репетиция парада войск ко Дню Независимости на улице Крещатик и Майдане Незалежности и артилерийского салюта на Трухановом острове. Запланированы масштабные перекрытия движения транспорта. Детали.

Киев

18:00 – презентация арт-проекта "Безграничность вариаций. NFT or Real Art?" Организаторы: Музейно-выставочный центр современного искусства Музея истории города Киева и Лена Коламбет. Выставка продлится до 5 сентября (МВЦ современного искусства, ул. Б. Хмельницкого, 7).

18:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.