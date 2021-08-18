Засідання Кабміну і репетиція салюту до Дня Незалежності – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 18 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання Кабінету міністрів України.

9:00 – засідання комісії з проведення конкурсів на займання посад генеральних директорів обласних центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України (вул. Грушевського, 7).

10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

11:00 – брифінг на тему: "Незаконне переміщення кримських ув'язнених: чергові докази вчинення військового злочину направлені в МКС" (приміщення прокуратури автономії, вул. Ділова, 24, 9 поверх). Деталі.

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15:30 – репетиція параду військ до Дня Незалежності на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності та артилерійського салюту на Трухановому острові. Заплановані масштабні перекриття руху транспорту. Деталі.

Київ

18:00 – презентація арт-проекту "Безмежність варіацій. NFT or Real Art?" Організатори: Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва Музею історії міста Києва та Олена Коламбет. Виставка триватиме до 5 вересня (МВЦ сучасного мистецтва, вул. Б. Хмельницького, 7).

18:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір у Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.