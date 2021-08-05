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Заседание Высшего совета правосудия и суд по захватчику Кабмина – анонсы СЕГОДНЯ

5 августа, 07:00

Юлия Безпечная

В четверг запланировано очередное заседание ВСП, а правоохранители рассчитывают на избрание меры пресечения атошнику, ворвашемуся с гранатой в здание КМУ

ВСП проведет заседание, суд примет решение по Прохничу / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 5 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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