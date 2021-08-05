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Засідання Вищої ради правосуддя і суд щодо нападника на Кабмін – анонси СЬОГОДНІ

5 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

У четвер заплановане чергове засідання ВРП, а правоохоронці розраховують на обрання запобіжного заходу атошнику, який увірвався з гранатою в будівлю КМУ

ВСП проведе засідання, суд ухвалить рішення щодо Прохнича / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 5 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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