Засідання Вищої ради правосуддя і суд щодо нападника на Кабмін – анонси СЬОГОДНІ

У четвер заплановане чергове засідання ВРП, а правоохоронці розраховують на обрання запобіжного заходу атошнику, який увірвався з гранатою в будівлю КМУ

ВСП проведе засідання, суд ухвалить рішення щодо Прохнича / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 5 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). Суд з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Володимиру Прохничу, який 4 серпня увірвався до будівлі Кабінету міністрів з гранатою.

11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

Київ

Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" (ЦКС) проведе лекцію для киян "Про головне у сфері ЖКГ". Деталі.

Київська область

Реклама

Престур і допрем'єрний показ фільму-дослідження "Поліські тенета" на головній локації зйомок у селищі міського типу в зоні відчуження Поліському. Виїзд з Києва з Поштової площі о 8:00, орієнтовне повернення до метро "Почайна" – о 20:00.

Одеса

Книжковий фестиваль "Зелена хвиля" – 2021. Програма: сайт, Facebook.

Харківська область

Регіональний форум "Органічна Україна 2021" для посилення політичного діалогу на місцевому, регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного виробництва. Реєстрація за посиланням.