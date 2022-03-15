Защитники Украины отбили попытку прорыва оккупантов под Киевом – Генштаб ВСУ

ВСУ остановили оккупантов под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники продолжают успешно противостоять российским оккупантам. Днем 15 марта противник не проводил активных наступательных действий, а сосредоточился на пополнении потерь, вербовке наемников из других стран и обеспечении своих войск на территории Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске. На Волынском направлении противник удерживает группировку на охране украинско-белорусской границы. При этом сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской стороны", - сказали в Генштабе.
Какая ситуация на разных направлениях:
- На Полесском направлении враг предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в направлении Гута-Межигорская, Лютеж. Также оккупанты не смогли захватить Макаров.
- На Северском направлении противник пытается нарастить группировку и организовать обеспечение, чтобы возобновить наступление на Чернигов.
- На Слобожанском направлении главная цель оккупантов – окружение Сум и Харькова.
- На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери и отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурм в западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.
Поскольку оккупанты не могут противостоять ВСУ, войска РФ наносят удары по гражданским объектам и мирному населению.
ВСУ переходят в контрнаступление
Украинские военные на некоторых направлениях перешли в контрнаступление, сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", – написал Залужный.