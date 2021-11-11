Засмотрелись на рейды полиции. На трассе Киев – Чернигов массовое ДТП (фото, видео)

На трассе Киев-Чернигов ДТП из-за рейдов полиции. / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиция проводит массовые рейды среди нелегальных перевозчиков. Пока одного из нарушителей остановили на трассе Киев-Чернигов, другие водители засмотрелись на обочину и произошло массовое столкновение автомобилей.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.
Так, пока полиция проверяла документы у нелегала, рядом, на трассе Киев- Чернигов, произошло ДТП. Пострадали 4 авто.
Водители засмотрелись на работу полиции, проводящую рейд и столкнулись. Полиция побежала выяснять информацию о пострадавших. К счастью, жертв нет, но сильно повреждены машины.
На трассе Киев-Чернигов столкнулись четыре авто. Фото: Игорь Серов/Сегодня
Инцидент на трассе Киев – Чернигов
Там полиция остановила микроавтобус, в котором ехал подсадной пассажир. То есть, человек забронировал билет из Киева в Чернигов, чтобы вместе с полицией разоблачить нелегального перевозчика. Бус остановили, водитель утверждает, что всех вез бесплатно.
При задержании водитель давил на эмоции: "У меня двое детей, работаю, где придется". В результате нелегала отпустили с миром.
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