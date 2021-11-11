Задивилися на рейди поліції. На трасі Київ – Чернігів масова ДТП (фото, відео)

На трасі Київ-Чернігів ДТП через рейди поліції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція проводить масові рейди серед нелегальних перевізників. Поки одного з порушників зупинили на трасі Київ – Чернігів, інші водії задивилися на узбіччя й сталося масове зіткнення автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Зокрема, поки поліція перевіряла документи у нелегала, поряд на трасі Київ – Чернігів сталася ДТП. Постраждали 4 авто.

Водії задивилися на роботу поліції, яка проводить рейд, і зіткнулися. Поліцейські побігли до постраждалих. На щастя, жертв немає, але сильно пошкоджено машини.

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На трасі Київ – Чернігів зіткнулися чотири авто. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Інцидент на трасі Київ – Чернігів

Там поліція зупинила мікроавтобус, яким їхав підсадний пасажир. Тобто людина забронювала квиток із Києва до Чернігова, щоб разом з поліцією викрити нелегального перевізника. Бус зупинили, водій стверджує, що всіх віз безплатно.

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Під час затримання водій тиснув на емоції: "У мене двоє дітей, працюю де прийдеться". Зрештою нелегала відпустили з миром.

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