Затянул в болото и избил топором: в Киевской области мужчина едва не убил многодетную маму

В Киевской области мужчина с топором напал на женщину. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области 42-летний злоумышленник напал на женщину с топором. Сейчас пострадавшая с тяжелыми травмами находится в больнице.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
"Бил топором, затащил в болото и безжалостно добивал"
Как стало известно, на 42-летнюю Оксану с топором напал велосипедист, который нанес женщине не менее 5 ударов по голове, а затем унес ее в кусты, где продолжил издеваться и грабить.
Нападавшего задержали в Одесской области
Жертву спасло неожиданное появление прохожих, нападающий испугался и убежал. Злоумышленник всю ночь скрывался в лесу, а утром тайком уехал на юг Украины.
Полиция Киевской области задержала преступника в Одесской области.
Им оказался 42-летний ранее судимый житель Балты, который после прохождения курса реабилитации работал в селе Погребы строителем. В ночь совершения преступления около 21 часов вечера мужчина выследил женщину, дождался удобного случая и напал на нее.
В каком состоянии женщина?
На данный момент мать четверых детей с тяжелыми травмами находится в больнице, а сам преступник – в СИЗО.
Что грозит злоумышленнику?
За покушение на убийство из хулиганских побуждений задержанному грозит пожизненное заключение. Суд уже избрал подозреваемому санкцию – безальтернативное содержание под стражей.
Ранее мы писали:
- Семь раз ударил ножом: под Винницей мужчина жестоко убил женщину на первом свидании
В Киеве пьяный мужчина напал с ножом на подростка