Затягнув у болото і побив сокирою: у Київській області чоловік ледь не вбив багатодітну маму

У Київській області чоловік з сокирою напав на жінку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київській області 42-річний зловмисник напав на жінку з сокирою. Зараз постраждала з важкими травмами перебуває у лікарні.
Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
"Бив сокирою, затягнув у болото і безжально добивав"
Як стало відомо, на 42-річну Оксану з сокирою напав велосипедист, який завдав жінці не менше 5 ударів по голові, а потім забрав її в кущі, де продовжив знущатися і грабувати.
Нападника затримали в Одеській області
Жертву врятувала несподівана поява перехожих, нападник злякався і втік. Зловмисник всю ніч переховувався у лісі, а вранці потайки поїхав на південь України.
Поліція Київської області затримала злочинця в Одеській області.
Ним виявився 42-річний раніше судимий житель Балти, який після проходження курсу реабілітації працював у селі Погреби будівельником. У ніч скоєння злочину близько 21 години вечора чоловік вистежив жінку, дочекався слушного часу і напав на неї.
В якому стані жінка?
Зараз мати чотирьох дітей з важкими травмами перебуває у лікарні, а сам злочинець – в СІЗО.
Що загрожує зловмисникові?
За замах на вбивство з хуліганських спонукань затриманому загрожує довічне ув'язнення. Суд вже обрав підозрюваному санкцію – безальтернативне утримання під вартою.
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