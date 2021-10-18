Затягнув у болото і побив сокирою: у Київській області чоловік ледь не вбив багатодітну маму

У Київській області чоловік з сокирою напав на жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 42-річний зловмисник напав на жінку з сокирою. Зараз постраждала з важкими травмами перебуває у лікарні.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

"Бив сокирою, затягнув у болото і безжально добивав"

Як стало відомо, на 42-річну Оксану з сокирою напав велосипедист, який завдав жінці не менше 5 ударів по голові, а потім забрав її в кущі, де продовжив знущатися і грабувати.

Момент нападу. Скриншот

Нападника затримали в Одеській області

Жертву врятувала несподівана поява перехожих, нападник злякався і втік. Зловмисник всю ніч переховувався у лісі, а вранці потайки поїхав на південь України.

Поліція Київської області затримала злочинця в Одеській області.

Ним виявився 42-річний раніше судимий житель Балти, який після проходження курсу реабілітації працював у селі Погреби будівельником. У ніч скоєння злочину близько 21 години вечора чоловік вистежив жінку, дочекався слушного часу і напав на неї.

Зловмисника затримали в Одеській області. Фото: Андрія Нєбитов

В якому стані жінка?

Зараз мати чотирьох дітей з важкими травмами перебуває у лікарні, а сам злочинець – в СІЗО.

Постраждала з важкими травмами потрапила до лікарні. Фото: Андрій Нєбитов

Що загрожує зловмисникові?

За замах на вбивство з хуліганських спонукань затриманому загрожує довічне ув'язнення. Суд вже обрав підозрюваному санкцію – безальтернативне утримання під вартою.

Поліція затримала злочинця. Фото: Андрій Нєбитов

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