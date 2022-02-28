Завели в тупик и скрутили. Два железнодорожника голыми руками захватили БТР оккупантов

Артем Киселев и Руслан Аристархов остановили врага. Фото Reuters (иллюстративное)

Простые герои – двое железнодорожников захватили вражеский БТР и скрутили российских военных голыми руками.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, во время обхода колеи железнодорожники увидели, как на "Сумы-Товарная" заезжает бронетранспортер. Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения.

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Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов сориентировались и указали ему путь в тупик.

Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону. Задержаны двое. Еще двое сбежали, их сейчас разыскивают.

"Укрзалізниця" наградит героев-железнодорожников.

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Как на Сумщине борются с оккупантами

Руководитель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий ранее рассказал, как мирные жители проявляют чудеса героизма, останавливая оккупантов буквально голыми руками.

"Пока ведутся бои на территории Сумской области. Люди, сумчане, показывают пример героизма, я горжусь – не один танк и БТР были взяты голыми руками. М*скали вылезают из своей техники и бегут в лес. Говорят, они не хотят войны. Мы скоро начнем обнародовать информацию, говорящую, почему здесь находятся российские военные. Прорабатываются территории, очищаются от меток фээсбэшников", – рассказал Живицкий.

Украинец пытался остановить вражескую колонну танков

В сети появилось видео, как мужчина собственноручно пытается остановить колонну из десятка российских танков.

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На записи видно, как украинец бросается под колеса габаритной техники, пытаясь свернуть ее с пути. Один из танков выезжает на обочину.