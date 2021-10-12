Завтра в 10 областях Украины заработают новые камеры на дорогах: список

В Украине заработают новые камеры на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра заработают еще 23 комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего камер уже более 200.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В общем новые камеры 13 октября заработают в 10 областях. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где установлены новые камеры?

г. Кременчуг

274 квартал, 4 направление прибора на просп. Полтавский.

г. Черкассы

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просп. Химиков, 50 направление прибора на ул. Черновола.

г. Луцк

ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора на ул. Петра Маха.

ул. Ковеля, 144 направление прибора на ул. Старицкого.

ул. Ковеля, 147 направление прибора на ул. Лескова.

ул. Конякина, 18-А направление прибора на ул. Киверцевская.

г. Львов

ул. Стрыйская, 292 направление прибора на ул. Иоанна Павла II.

ул. Василия Стуса, 39 направление прибора на просп. Красной Калины.

ул. Шевченко, 313 направление прибора на ул. Ивана Величковского.

Винницкая область

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на 376 км + 261 автодороги М-30 прибор направлен в сторону г. Хмельницкий.

Волынская область

на 19 км + 098 автодороги Н-22 прибор направлен в сторону г. Владимир-Волынский.

Донецкая область

на 651 км + 922 автодороги М-03 прибор направлен в сторону г. Славянск.

на 621 км + 111 автодороги М-14 прибор направлен в сторону с. Камышеватое.

на 681 км + 488 автодороги Н-08 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.

на 6 км + 817 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Краматорск.

на 183 км + 107 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.

Запорожская область

на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья.

на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова.

на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья.

Николаевская область

на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении Николаева .

Ровенская область

на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.

на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении Львова.

Черниговская область

на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Как работают камеры?

Камеры фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Если водитель нарушил ПДД, камера снимет это, и водителю придет штраф. Его можно получить по меньшей мере тремя способами:

в приложении "Дия" (в день нарушения)

в приложении "Приват24" (в день нарушения)

по почте (в зависимости от того, в каком графике работает почтовое отделение).

Если водитель превысил скорость на 20-50 километров, то он должен заплатить штраф в размере 340 гривен. Но штраф будет меньше в половину (170 гривен), если оплатить его в 10-дневный срок с момента фиксации нарушения.

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