Завтра в 10 областях Украины заработают новые камеры на дорогах: список

В Украине заработают новые камеры на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра заработают еще 23 комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего камер уже более 200.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В общем новые камеры 13 октября заработают в 10 областях. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Где установлены новые камеры?
г. Кременчуг
- 274 квартал, 4 направление прибора на просп. Полтавский.
г. Черкассы
- просп. Химиков, 50 направление прибора на ул. Черновола.
г. Луцк
- ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора на ул. Петра Маха.
- ул. Ковеля, 144 направление прибора на ул. Старицкого.
- ул. Ковеля, 147 направление прибора на ул. Лескова.
- ул. Конякина, 18-А направление прибора на ул. Киверцевская.
г. Львов
- ул. Стрыйская, 292 направление прибора на ул. Иоанна Павла II.
- ул. Василия Стуса, 39 направление прибора на просп. Красной Калины.
- ул. Шевченко, 313 направление прибора на ул. Ивана Величковского.
Винницкая область
- на 376 км + 261 автодороги М-30 прибор направлен в сторону г. Хмельницкий.
Волынская область
- на 19 км + 098 автодороги Н-22 прибор направлен в сторону г. Владимир-Волынский.
Донецкая область
- на 651 км + 922 автодороги М-03 прибор направлен в сторону г. Славянск.
- на 621 км + 111 автодороги М-14 прибор направлен в сторону с. Камышеватое.
- на 681 км + 488 автодороги Н-08 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.
- на 6 км + 817 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Краматорск.
- на 183 км + 107 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.
Запорожская область
- на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья.
- на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова.
- на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья.
Николаевская область
- на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении Николаева .
Ровенская область
- на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
- на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении Львова.
Черниговская область
- на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.
Как работают камеры?
Камеры фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Если водитель нарушил ПДД, камера снимет это, и водителю придет штраф. Его можно получить по меньшей мере тремя способами:
- в приложении "Дия" (в день нарушения)
- в приложении "Приват24" (в день нарушения)
- по почте (в зависимости от того, в каком графике работает почтовое отделение).
Если водитель превысил скорость на 20-50 километров, то он должен заплатить штраф в размере 340 гривен. Но штраф будет меньше в половину (170 гривен), если оплатить его в 10-дневный срок с момента фиксации нарушения.
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