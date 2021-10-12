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Завтра в 10 областях Украины заработают новые камеры на дорогах: список

Инна Собора
12 октября, 17:49
Они будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости

В Украине заработают новые камеры на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра заработают еще 23 комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего камер уже более 200.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В общем новые камеры 13 октября заработают в 10 областях. Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Где установлены новые камеры?

г. Кременчуг

  • 274 квартал, 4 направление прибора на просп. Полтавский.

г. Черкассы

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  • просп. Химиков, 50 направление прибора на ул. Черновола.

г. Луцк

  • ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора на ул. Петра Маха.
  • ул. Ковеля, 144 направление прибора на ул. Старицкого.
  • ул. Ковеля, 147 направление прибора на ул. Лескова.
  • ул. Конякина, 18-А направление прибора на ул. Киверцевская.

г. Львов

  • ул. Стрыйская, 292 направление прибора на ул. Иоанна Павла II.
  • ул. Василия Стуса, 39 направление прибора на просп. Красной Калины.
  • ул. Шевченко, 313 направление прибора на ул. Ивана Величковского.

Винницкая область

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  • на 376 км + 261 автодороги М-30 прибор направлен в сторону г. Хмельницкий.

Волынская область

  • на 19 км + 098 автодороги Н-22 прибор направлен в сторону г. Владимир-Волынский.

Донецкая область

  • на 651 км + 922 автодороги М-03 прибор направлен в сторону г. Славянск.
  • на 621 км + 111 автодороги М-14 прибор направлен в сторону с. Камышеватое.
  • на 681 км + 488 автодороги Н-08 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.
  • на 6 км + 817 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Краматорск.
  • на 183 км + 107 автодороги Н-20 прибор направлен в сторону г. Мариуполь.

Запорожская область

  • на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья.
  • на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова.
  • на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья.

Николаевская область

  • на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении Николаева .

Ровенская область

  • на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
  • на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении Львова.

Черниговская область

  • на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Как работают камеры?

Камеры фиксируют превышение скорости в автоматическом режиме. Если водитель нарушил ПДД, камера снимет это, и водителю придет штраф. Его можно получить по меньшей мере тремя способами:

  • в приложении "Дия" (в день нарушения)
  • в приложении "Приват24" (в день нарушения)
  • по почте (в зависимости от того, в каком графике работает почтовое отделение).

Если водитель превысил скорость на 20-50 километров, то он должен заплатить штраф в размере 340 гривен. Но штраф будет меньше в половину (170 гривен), если оплатить его в 10-дневный срок с момента фиксации нарушения.

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