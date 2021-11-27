Зажги свечу. В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов (обновляется)

В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод / Фото: Коллаж: Сегодня

В четвертую субботу ноября Украина ежегодно чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В стране пройдут церемонии возложения цветов, скорбные молитвы и зажжение свечей в память о жертвах голодоморов.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".

Как пишет в Facebook Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, начало традиции чествовать жертв Голодомора засвеченной в окне положил американский историк Джеймс Мейс, который в 1986-1987 годах возглавлял Комиссию Конгресса США по сбору свидетельств очевидцев голода.

Слова историка сейчас можно прочитать на стене Зала памяти музея: "Украина принадлежит к тем странам, которые в своем подтоталитарном прошлом пережили одну из самых больших трагедий в истории цивилизации – геноцид".

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День памяти жертв голодоморов

"Склоним головы по миллионам украинцев, убитых большевистским режимом во время голодоморов. Страшная трагедия украинского народа навсегда запечатлена в нашей памяти, которую мы передадим грядущим поколениям", - написал на своей странице в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

История установления

Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года , изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.

, изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора. В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.

дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий. В 2004-м было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий. И наконец, в 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.

появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий. В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов, и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

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