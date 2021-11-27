Запали свічку. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів (оновлюється)

У ХХ столітті українці тричі пережили масовий голод / Фото: Колаж: Сьогодні
У четверту суботу листопада Україна щорічно вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. У країні пройдуть церемонії покладання квітів, скорботні молитви та запалення свічок на згадку про жертв голодоморів.
Про це пише сайт "Сьогодні".
О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на згадку про жертви голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Запали свічку".
Як пише в Facebook Військова служба правопорядку у Збройних силах України, традицію вшановувати жертв Голодомору засвіченою у вікні свічкою започаткував американський історик Джеймс Мейс, який у 1986-1987 роках очолював Комісію Конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду.
Слова історика нині можна прочитати на стіні Зали пам’яті музею: "Україна належить до тих країн, які у своєму підтоталітарному минулому пережили одну з найбільших трагедій в історії цивілізації – геноцид".
День пам'яті жертв голодоморів
"Схилімо голови за мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом під час голодоморів. Страшна трагедія українського народу назавжди закарбована в нашій пам'яті, яку ми передамо прийдешнім поколінням", – написав на своїй сторінці у Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Історія встановлення
- Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.
- 2000 року дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.
- 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.
- І нарешті, 2007 року з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третю неділю травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.
- У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.
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