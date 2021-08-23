Здесь бьется сердце Украины: Зеленский поднял флаг в географическом центре страны

Ко Дню Независимости флаги в Украине будут очень дорогими / Фото: president.gov.ua

Сегодня, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Черкасской области – в географическом центре Украины.

"Здесь бьется сердце Украины", – подчеркнул президент символизм выбранной для инсталляции локации.

В церемонии приняли участие первые лица государства, а также популярные украинские артисты. Одновременно флаг подняли и во всех областных центрах Украины.

"Мы вместе поднимает флаг и должны поднимать Украину. Поднимать Украину только вместе и только вверх", – отметил Зеленский.

Так самый большой государственный флаг поднимают в Киеве:

А в Харькове государственный флаг подняли на самый высокий флагшток в Украине, передает корреспондент "Сегодня" Анна Бровко. Проектная высота – более 101 метра. Флаг размером 15 на 22,5 метра.

Географический центр Украины

Географический центр Украины расположен на северной окраине села Марьяновка между бывшим райцентром Шпола и деревней Матусив Черкасской области. В 2012 году на этом месте начали возводить историко-географический комплекс, который так и назвали "Географический центр Украины".

В 1933 году было впервые установлено, что центр Украины находится именно в Черкасской области. В 2003 году определили, что центр на северной околице города Шпола, а более точные координаты – что центр именно на территории Марьяновки – определили уже в 2004 году.

Напомним, в течение праздничных дней 23-25 августа в Киеве меняется график работы городского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.