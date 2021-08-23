Тут б'ється серце України: Зеленський підняв прапор в географічному центрі країни

/ Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський взяв участь в церемонії підняття державного прапора в Черкаській області – в географічному центрі України.

"Тут б'ється серце України", – підкреслив президент символізм обраної для інсталяції локації.

У церемонії взяли участь перші особи держави, а також популярні українські артисти. Одночасно прапор підняли і у всіх обласних центрах України.

"Ми разом піднімаємо прапор і повинні піднімати Україну. Піднімати Україну тільки разом і тільки вгору", – зазначив Зеленський.

Так найбільший державний прапор піднімають в Києві:

А в Харкові державний прапор підняли на найвищий флагшток в Україні, передає кореспондент "Сьогодні" Анна Бровко. Проектна висота – понад 101 метри. Прапор розміром 15 на 22,5 метра.

Географічний центр України

Географічний центр України розташований на північній околиці села Мар'янівка між колишнім райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області. У 2012 році на цьому місці почали зводити історико-географічний комплекс, який так і назвали "Географічний центр України".

У 1933 році було вперше встановлено, що центр України знаходиться саме в Черкаській області. У 2003 році визначили, що центр на північній околиці міста Шпола, а більш точні координати – що центр саме на території Мар'янівки – визначили вже в 2004 році.

Нагадаємо, протягом святкових днів 23-25 серпня в Києві змінюється графік роботи міського транспорту. З усіма змінами можна ознайомитися тут.