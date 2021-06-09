Зеленский на передовой и вся Украина перешла в зеленую зону – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 9 июня

Зеленский посетил передовую, вся Украина в зеленой зоне, Януковичу отменили санкции – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 9 июня.

Зеленский посетил передовую

Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: t.me/OP_UA

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы.

Украина "позеленела"

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина

В зеленой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из желтой зоны карантина вышли все регионы.

Януковичу отменили устаревшие санкции

С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло Реклама

Суд общей юрисдикции ЕС отменил санкции, которые действовали против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года. Действующие ограничения остаются в силе.

Ляшко хочет продлить карантин

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает продлить карантин. Коллаж: "Сегодня"

Глава Минздрава Виктор Ляшко предлагает продлить карантинные ограничения в Украине на все лето.

Вирастюка зарегистрировали нардепом

Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.