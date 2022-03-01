Зеленский назначил главу военной администрации Киева

Зеленский высоко оценил Жирнова. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой военной администрации Киева. Он будет работать совместно с мэром столицы. Об этом он заявил на брифинге.

"Уважаемые киевляне! Оборона столицы – прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города: чтобы блокировать врагу подступы к столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич", – сказал он.

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Зеленский отметил, что Жирнов служил командующим сил поддержки, на высоком уровне организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-15 годах. Сейчас в СНБО госэксперт службы военной безопасности.

"Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности. Теперь это будет общая работа. После войны вернем все на свои места в столице", – подчеркнул глава государства.

Кто такой Николай Жирнов

Родился 2 мая 1966 года в г. Степанаван в Армении. В 1987 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище, прошел путь от командира взвода до командующего Силами поддержки ВСУ.

С 2001 по 2002 год в составе многонациональных сил ООН по поддержанию мира выполнял миротворческую миссию в Южном Ливане.

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В 2009 году окончил Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень).

27 ноября 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Противостояние российскому агрессору

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