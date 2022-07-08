Зеленский назвал два способа деоккупации территорий Украины

Зеленский анонсировал дипломатический путь освобождения украинских территорий. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не вернуть все свои территории сразу. Он не исключает, что деоккупация украинских регионов может происходить не только военным, но и дипломатическим путем. Однако президент убежден – все территории будут возвращены.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

Реклама

Президент пообещал бороться за каждый клочок украинской территории.

"Мы, может, все сразу не вернем, это понятно. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы. Для этого нам нужно технически быть обеспеченными. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые территории, наверное, хотелось бы в это верить, мы вернем дипломатическим путем", – сказал президент.

Он подчеркнул, что дипломатический путь означает, что будет меньше жертв, но это займет больше времени.

"Может быть и так", – предупредил Зеленский.

Отвечая на вопрос о готовности отдать России часть территории в обмен на мир, Зеленский отметил, что украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать их частью РФ.

Реклама

"Это наша земля, мы всегда об этом говорим и собираемся это доказать", – сказал президент.

Зеленский рассказал, может ли закончиться война до конца года

Президент убежден, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя, и если удача и Бог на нашей стороне, мы можем достичь многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить по крайней мере активную фазу этой войны", – сказал президент.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины приблизились к пригородам Херсона на расстояние снайперского выстрела.

Напомним, недавно была завершена операция по освобождению Змеиного, над ним поднят украинский флаг.