Зеленский объяснил, почему украинцы боятся вакцинироваться от COVID-19

Зеленский прокомментировал вакцинацию в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно вакцин от коронавируса. Однако многие люди все еще верят в фейки о прививках, из-за чего темпы вакцинации ниже, чем в других европейских странах.

Об этом глава страны сказал во время пресс-марафона 26 ноября.

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"Вы ведь сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации. (…) Было очень плохое положение, 80% были против, сейчас гораздо лучше, люди вакцинируются, мы добавляем дополнительные программы, но это ответственность человека", – сказал он.

В качестве примера президент вспомнил разговор с работником Офиса президента, который сначала отказывался от вакцинации.

Работник ОП рассказывал ему, что не прививался из-за беременной жены, которая настроена против вакцины. Как оказалось, женщина работает в компании, где большинство работников – нерожавшие девушки. И там им кто-то рассказывает, что вакцинация опасна и плохо повлияет на будущую беременность.

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Почему Минздрав обвиняют в провале вакцинации

Одна из претензий украинцев к властям о том, что в стране якобы сосредоточились на вакцинации молодежи, а не групп риска – пожилых людей. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, людям из групп риска предложили вакцинироваться первыми, но они не спешили — хотели посмотреть, "что будет с Оксаной, Галей и соседом".

"После этого можно было либо ждать, пока эта категория созреет и не давать прививки другим, либо начать массовую вакцинацию и показать пожилым людям, что от вакцин никто не умирает. Выбрали второй вариант", - говорится в интервью "Бабеля".