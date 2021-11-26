Зеленський пояснив, чому українці бояться вакцинуватися від COVID-19

Зеленський прокоментував вакцинацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо вакцин від коронавірусу. Однак багато людей все ще вірять у фейки про щеплення, через що темпи вакцинації нижчі, ніж в інших європейських країнах.

Про це глава держави сказав під час пресмарафону 26 листопада.

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"Ви ж самі розумієте, як наші люди ставляться до вакцинації. (…) Було дуже погане становище, 80% були проти, зараз набагато краще, люди вакцинуються, ми додаємо додаткові програми, але це відповідальність людини", – сказав він.

Як приклад, президент згадав розмову з працівником Офісу президента, який спочатку відмовлявся від вакцинації.

Працівник ОП розповідав йому, що не прищеплювався через вагітну дружину, яка налаштована проти вакцини. Як виявилося, жінка працює у компанії, де більшість працівників – дівчата, які не народжували. І там їм хтось розповідає, що вакцинація небезпечна та погано вплине на майбутню вагітність.

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Чому МОЗ звинувачують у провалі вакцинації

Одна із претензій українців до влади про те, що в країні нібито зосередилися на вакцинації молоді, а не груп ризику – людей похилого віку. За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, людям із груп ризику запропонували вакцинуватися першими, але вони не поспішали – хотіли подивитися, "що буде з Оксаною, Галею та сусідом".

"Після цього можна було або чекати, поки ця категорія дозріє, і не давати щеплення іншим, або почати масову вакцинацію і показати людям похилого віку, що від вакцин ніхто не вмирає. Обрали другий варіант", – йдеться в інтерв'ю "Бабеля".