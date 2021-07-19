Зеленский осмотрел оккупированную Россией Абхазию (фото)

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией, которую захватила Россия.
Об этом сообщает Офис главы украинского государства.
Зеленский прошелся по Ингурскому мосту – единственному пункту пропуска в регионе. С наблюдательного пункта Абастумани он увидел, как Россия оккупирует грузинскую территорию.
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал Зеленский и добавил, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий.
Также президент Украины пообщался с представителем Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Мареком Щигелом. Иностранные наблюдатели и в Грузии сталкиваются с теми же проблемами, что ОБСЕ на Донбассе – самопровозглашенные "власти" Абхазии и Южной Осетии отказывают им в допуске на оккупированные территории.
Зеленский пообещал Грузии поддержку ее территориальной целостности и суверенитета, страны будут совместно работать над деоккупацией захваченных Россией украинских и грузинских территорий.
Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко съездил на "передовую" в Грузии. Тогда он лично смог сравнить линию разграничения в Грузии и Украине.
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