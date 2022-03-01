Зеленский отозвал послов из Грузии и Кыргызстана

Зеленский недоволен действиями Грузии и Кыргызстана. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии. Эти страны либо поддержали агрессию России, либо препятствовали помощи Украине. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и необходимые решения в отношении тех стран, которые изменили своему слову и международному праву.

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"Немедленно отзываем посла с Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла с Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь и за неморальную позицию в отношении санкций", – сказал Зеленский.

Противостояние российскому агрессору

28 февраля в Белой Церкви и Василькове россияне ракетами разрушили общежития.

Также вчера был совершен авианалет на Бровары. Удар был нанесен по окраине города, ранения получили несколько человек.

Украинские военные достойно встретили врага, сбив пять самолетов при помощи своей авиации и сил ПВО.

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В Генштабе ВСУ заявили, что потери России за пять дней вторжения составили почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Особенно много сгорело разной техники – более 1300 единиц.