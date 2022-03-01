Зеленський відкликав послів із Грузії та Киргизстану

Зеленський незадоволений діями Грузії та Киргизстану. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкликала своїх послів із Киргизстану та Грузії. Ці країни або підтримали агресію Росії, або перешкоджали допомозі Україні. Про це він повідомив на брифінгу.

За його словами, наші дипломати прямо зараз реалізують справедливі та необхідні рішення щодо тих країн, які зрадили своєму слову та міжнародному праву.

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"Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації щодо виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла із Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти і за неморальну позицію щодо санкцій", – сказав Зеленський.

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