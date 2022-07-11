Зеленский отреагировал на передачу Канадой турбины для "Северного потока"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 138-го дня войны.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Сегодня был непростой день.

Во-первых, Министерству иностранных дел пришлось вызывать представителя Канады в нашей стране через абсолютно неприемлем исключение из санкционного режима против России. Это касается не просто какой турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил.

Если государство-террорист может выжать такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира.

Решение о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь надо готовиться, именно это теперь провоцируется.

Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления.

Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой много других проблем. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы.

Весь день продолжается разбор завалов в городе Часов Яр Донецкой области. Позавчера российские террористы нанесли удар по двум многоэтажкам, и на это время в списке погибших 31 человек. Девятерых удалось спасти.

Харьков пережил новые жестокие удары российской армии. Очередная ракета попала в жилой дом – один подъезд полностью разрушен. Утром же оккупанты обстреляли Салтовский и Киевский районы из реактивной артиллерии – пять человек убиты.

Ракетным ударам подверглась Одесская область, продолжились чрезвычайно жестокие боевые действия в Донецкой и на территории Луганской области.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших...

И на таком фоне просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной.

Направил сегодня в Верховную Раду Украины очень важный законопроект — О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, находящихся в Украине. Фактически это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах наших граждан. В частности, предлагаю дать нашим польским братьям возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучения в наших вузах, медицинское обслуживание.

И прошу народных депутатов Украины отнестись к этому законопроекту максимально добросовестно.

Мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи во всех сферах и на основе четкого понимания, что Украина и Польша могут быть свободными только вместе – в братстве.

Сегодня же подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания "Город-спаситель". За чрезвычайно весомый вклад властей города, волонтеров и жителей в помощь нашим людям и нашей защите. Я напомню, что это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание.

Провел в Киеве важные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили наше оборонное сотрудничество, финансовую помощь для Украины и дальнейшее движение нашего государства по европейскому пути. Поблагодарил за сильную поддержку, которая является крупнейшей сейчас за всю историю украинско-нидерландских отношений.

Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Ключевой вопрос – это восстановление наших экспортных маршрутов через Черное море. Работаем над тем, чтобы это стало возможным. Чем скорее это произойдет, тем меньше людей в мире почувствуют удар продовольственного кризиса, что так заботливо готовилась Россией.

Вечером подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 287 участников боевых действий", — сказал президент.