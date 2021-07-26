Зеленский подписал указ о советнике президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает положение о советнике президента Украины.
Соответствующий документ в понедельник, 26 июля, вместе с указанным положением был обнародован на сайте главы государства.
О чем говорится в документе
- Должность советника президента Украины относится к должностям патронатной службы президента, а кандидат на нее назначается и увольняется непосредственно главой государства. Советник подчиняется непосредственно президенту.
- Основными задачами советника президента Украины является разработка и внесение в установленном порядке предложений президенту Украины относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.
- Также советник осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации.
- Советник президента также осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.
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Указом об утверждении положения о советнике Зеленский также аннулировал указ президента Украины от 12 ноября 2014 О Советнике президента Украины.
Отметим, что новое положение о советнике президента не существенно отличается от предыдущей редакции, утвержденной пятым президентом Петром Порошенко в 2014 году. Так, из положения о советнике президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.
Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон о земельных торгах. Он предусматривает, что после запуска рынка земли покупать участки можно будет только на аукционах.
Также напомним, президент подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.
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