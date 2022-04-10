Зеленский помиловал 363 осужденных, вызвавшихся защищать Украину

Заключенные получили право на освобождении из-под стражи для службы / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украину с начала военного вторжения в Украину помиловал 363 осужденных, которые заявили о своем желании защищать Родину
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
"С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных.
"Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в вооруженных силах по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью", – объясняют в министерстве.
В Минюсте обращают внимание, что законодательство устанавливает ограничения на помилование осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, лиц, имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений или отбывших незначительную часть назначенного им срока наказания, осужденных за коррупционные правонарушения и лиц, управлявших транспортными средствами под действием алкоголя, наркотических или некоторых лекарственных веществ. Они могут быть помилованы только в исключительных случаях.
Интервью Зеленского
- В интервью президент Украины отметил, что только российский лидер Владимир Путин может решить, когда закончится эта война.
- Напомним, ранее Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны. В состав вошли 10 человек.
- Также Зеленский рассказал, что один из лидеров правительства страны-члена ЕС потребовал доказательства резни в Буче. Он усомнился в очевидных всему прогрессивному человечеству преступлениях российских солдат и допустил, что зверства оккупантов могли быть фейком.