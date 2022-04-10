Зеленський помилував 363 засуджених, які викликали захищати Україну

Ув'язнені отримали право на звільнення з-під варти для служби / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України з початку військового вторгнення в Україну помилував 363 засуджених, які зголосилися захищати Батьківщину

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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"З початку відсічі збройної агресії Президент України ухвалив три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю та пішли на захист України", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених.

"В'язні отримали право звертатися до прокуратури та суду про звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 ДВК України та користуються цією можливістю", – пояснюють у міністерстві.

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У Мін'юсті звертають увагу, що законодавство встановлює обмеження на помилування засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини, осіб, які мають дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів або відбули незначну частину призначеного ним терміну покарання, засуджених за корупційні правопорушення та осіб, які керували транспортними засобами. дією алкоголю, наркотичних чи деяких лікарських речовин. Вони можуть бути помиловані лише у виняткових випадках.

Інтерв'ю Зеленського