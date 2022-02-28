Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Це не День відчинених дверей: Венедіктова пояснила рішення випустити на волю ув'язнених

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 12:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генпрокурор уточнила, наскільки безпечним для населення буде таке рішення
Деяких ув'язнених випустять на волю для участі в теробороні / Колаж "Сьогодні"
Деяких ув'язнених випустять на волю для участі в теробороні / Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова роз'яснила інформацію про звільнення деяких ув'язнених із-під варти для захисту держави. У відеозверненні, що з'явилося на її сторінці у Facebook, генпрокурор запевнила, що таке рішення не призведе до загострення кримінальної ситуації на вулицях українських міст

"Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на День відкритих дверей теж", сказала Венедіктова.

Реклама

Також вона наголосила, що це не масова акція, а точковий крок. За словами Венедіктової, досвід ув'язнених, які знову опинилися на волі, може стати в нагоді для виконання обов'язків у складі тероборони:

"Кожен із вільних має великий бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках. Усі вони є запеклими противниками "русского мира", а один — взагалі автор відомої пісні українських уболівальників про головного агресора. Щодо кожного індивідуально оцінено всі ризики та визначено механізми контролю над ними".

Нагадаємо, напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили про те, що бійців, засуджених за різні злочини, відпустять з-під варти. Вони мають поповнити лави територіальної оборони.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, Кузбас чекає першу партію трупів своїх солдатів з України. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти