Це не День відчинених дверей: Венедіктова пояснила рішення випустити на волю ув'язнених

Генпрокурор уточнила, наскільки безпечним для населення буде таке рішення

Деяких ув'язнених випустять на волю для участі в теробороні / Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова роз'яснила інформацію про звільнення деяких ув'язнених із-під варти для захисту держави. У відеозверненні, що з'явилося на її сторінці у Facebook, генпрокурор запевнила, що таке рішення не призведе до загострення кримінальної ситуації на вулицях українських міст

"Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на День відкритих дверей теж", — сказала Венедіктова.

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Також вона наголосила, що це не масова акція, а точковий крок. За словами Венедіктової, досвід ув'язнених, які знову опинилися на волі, може стати в нагоді для виконання обов'язків у складі тероборони:

"Кожен із вільних має великий бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках. Усі вони є запеклими противниками "русского мира", а один — взагалі автор відомої пісні українських уболівальників про головного агресора. Щодо кожного індивідуально оцінено всі ризики та визначено механізми контролю над ними".

Нагадаємо, напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили про те, що бійців, засуджених за різні злочини, відпустять з-під варти. Вони мають поповнити лави територіальної оборони.