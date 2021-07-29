Зеленский пригласил главу МВФ в Украину и убийство девочки под Харьковом – главные новости за ночь

Президент Украины провел телефонный разговор с главой МВФ, а в Харьковской области обнаружили тело пропавшей девочки – и другие события

Кристалина Георгиева и погибшая Мирослава Третяк / коллаж "Сегодня"

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Убийство девочки под Харьковом

Полиция Харьковской области обнаружила тело шестилетней Мирославы Третяк, которая пропала около 18:00 в среду в поселке Старый Салтов. Девочку искали несколько часов, по предварительным данным ее изнасиловали и убили.

Пропавшая Мирослава Третяк / коллаж "Сегодня"

Разговор Зеленского с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудили прогресс в выполнении текущей программы stand-by и законопроект о Нацбанке. Зеленский также пригласил Георгиеву посетить Украину.

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский. Фото Reuters

Пожары в Анталье

Популярный у украинцев турецкий курорт Анталья сейчас охвачен огнем. Масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат – центре туристической провинции. Местные власти заявляют, что огонь не угрожает отелям на побережье, однако фотографии с пляжей, которые заволокло дымом, свидетельствуют об обратном.

Курортная Анталия охвачена огнем. Эвакуируют тысячи жителей / Фото Твиттер / Коллаж "Сегодня" Реклама

AstraZeneca из Эстонии

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которую нашей стране выделило правительство Эстонии.

Продолжение скандала с Брагарем

На патрульных, которые остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря и отправили его сдавать тест на наркотики, начали два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий.

В ГБР начали расследования по факту вымогательства и превышения обязанностей. Коллаж "Сегодня"

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