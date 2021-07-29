Пригласил в Украину. О чем Зеленский договорился с главой МВФ

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский. Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой среди других вопросов обсудили прогресс в выполнении текущей программы stand-by и законопроект о Нацбанке.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", - заявил президент.

Что обсуждали

Президент и глава МВФ обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно два ключевых законопроекта для усиления корпоративного управления в банках и законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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"Позиция Украины остается неизменной: отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договоренности с международными партнерами", – отметил Зеленский.

Собеседники также обменялись мнениями о реформах и институциональных изменениях, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

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Кроме того Зеленский и Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой осенью этого года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста.

О чем договорились

Президент Украины договорился с главой МВФ об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

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Зеленский также пригласил директора-распорядителя Международного валютного фонда посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.

Напомним, Национальный банк Украины рассчитывает на зачисления от Международного валютного фонда в размере 2,7 млрд долл. в конце августа – начале сентября.