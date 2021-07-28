"Мы готовы к получению транша": Зеленский проведет переговоры с МВФ

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский. Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонится с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. На повестке разговора – прогресс в выполнении требований Фонда.

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Об этом президент говорил во время интервью украинским телеканалам.

"У меня сегодня разговор с директором-распорядителем МВФ, госпожой Кристалиной Георгиевой – у меня звонок относительно нашей ситуации. Я считаю, что многие вещи у нас уже готовы, возможно согласование некоторых вещей еще идет между Министерством финансов и менеджментом МВФ, но сегодня мы поговорим – что готово, что не готово. Мне кажется, мы находимся на финальном этапе", – отметил Зеленский.

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Как отметил президент, остаются некоторые моменты в вопросе формировании бюджета, но они в зоне ответственности среднего звена менеджмента украинских финансовых регуляторов и Фонда. Будет ли транш в сентябре – вопрос остается открытым.

"Все, что я обещал госпоже Георгиевой и все, что необходимо Украине, я считаю, все главные реформы мы начали – они проголосованы. Мы говорим о земельной реформе, банковской реформе, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии и, хотя было только первое голосование, но мы прошли и реформу СБУ. Я считаю, что это серьезный комплект, который до моего президентства не был проголосован. Считаю, что мы готовы к получению транша", – заявил президент.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на зачисления от Международного валютного фонда в размере 2,7 млрд долл. в конце августа – начале сентября.