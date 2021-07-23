Версія українською
$ 27,19
32,03

Зеленский сменил главу внешней разведки Украины: кто такой Александр Литвиненко

23 июля, 13:16

Сергей Мартынец

Последним местом работы нового разведчика был Национальный институт стратегических исследований

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на его место Александра Литвиненко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Так, сначала президент уволил Кондратюка из СВР (он работал с 5 июня 2020 года). Следующим указом снял Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил в СВР.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

Что известно о новом разведчике

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

Реклама

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS, Великобритания), в 2009 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", в 1994 году – Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Александр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Он является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Имеет награду – орден князя Ярослава Мудрого V степени. Генерал-майор запаса.

Карьера

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Зеленский рассказывал о планах на военную разведку до 2025 года, а руководитель Главного управления разведки в свою очередь называл основные угрозы для Украины.

Новости на эту же тему:
Владимир Зеленский СВР служба внешней разведки Александр Литвиненко

Источник: Сегодня

Реклама